Крупной победой Ливерпуль завершил 16-й тур английской Премьер-лиги
А МЮ так и не удалось сыграть
В матче 16-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" дома забил "Астон Вилле" три безответных гола.
Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 (Н’Гог 14, Бабел 16, Родригес 56).
Теперь "Ливерпуль" занимает восьмое место, "Астон Вилла" – 16-е.
Напомним, что ранее сыграли
Вест Бромвич - Ньюкасл 3:1 (Чойи 31, Одемвинги 70, 89 - Ловенкрандс 90+2)
Сандерленд - Вест Хэм 1:0 (Хендерсон 34)
Бирмингем - Тоттенхэм 1:1 (Гарднер 81 - Бассонг 18)
Манчестер Сити - Болтон 1:0 (Тевес 4)
Блэкберн - Вулверхэмптон 3:0 (Данн 28, Эмертон 42, Нельсен 54)
Челси - Эвертон 1:1 (Дрогба 41 пен. - Бекфорд 85)
Уиган - Сток Сити 2:2 (Коллинз 29 автогол, Фигероа 58 - Хут 17, Этерингтон 30)
Арсенал - Фулхэм 2:1 (Насри 13, 74 - Камара 29)
Один матч тура - Блекпула с МЮ - не состоялся: судья не начал игру по погодным условиям.
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Игры 17-го тура состоятся
11 декабря
Фулхэм (15) - Сандерленд (23)
Вест Хэм (12) - Манчестер Сити (29)
Эвертон (17) - Уиган (15)
Астон Вилла (17) - Вест Бромвич (22)
Сток Сити (21) - Блэкпул (19)
Ньюкасл (19) - Ливерпуль (22)
12 декабряВулверхэмптон (12) - Бирмингем (18)
Болтон (23) - Блэкберн (21)
Тоттенхэм (26) - Челси (30)
13 декабря
МЮ (31) - Арсенал (32)