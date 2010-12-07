Крупной победой Ливерпуль завершил 16-й тур английской Премьер-лиги

А МЮ так и не удалось сыграть

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" дома забил "Астон Вилле" три безответных гола. Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 (Н’Гог 14, Бабел 16, Родригес 56). Теперь "Ливерпуль" занимает восьмое место, "Астон Вилла" – 16-е. Напомним, что ранее сыграли Вест Бромвич - Ньюкасл 3:1 (Чойи 31, Одемвинги 70, 89 - Ловенкрандс 90+2) Сандерленд - Вест Хэм 1:0 (Хендерсон 34) Бирмингем - Тоттенхэм 1:1 (Гарднер 81 - Бассонг 18) Манчестер Сити - Болтон 1:0 (Тевес 4) Блэкберн - Вулверхэмптон 3:0 (Данн 28, Эмертон 42, Нельсен 54) Челси - Эвертон 1:1 (Дрогба 41 пен. - Бекфорд 85) Уиган - Сток Сити 2:2 (Коллинз 29 автогол, Фигероа 58 - Хут 17, Этерингтон 30) Арсенал - Фулхэм 2:1 (Насри 13, 74 - Камара 29) Один матч тура - Блекпула с МЮ - не состоялся: судья не начал игру по погодным условиям. *** Игры 17-го тура состоятся 11 декабря Фулхэм (15) - Сандерленд (23) Вест Хэм (12) - Манчестер Сити (29) Эвертон (17) - Уиган (15) Астон Вилла (17) - Вест Бромвич (22) Сток Сити (21) - Блэкпул (19) Ньюкасл (19) - Ливерпуль (22) 12 декабря Вулверхэмптон (12) - Бирмингем (18) Болтон (23) - Блэкберн (21) Тоттенхэм (26) - Челси (30) 13 декабря МЮ (31) - Арсенал (32)

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