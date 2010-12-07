Крупной победой Ливерпуль завершил 16-й тур английской Премьер-лиги

00:18, 07 декабря 2010
Спорт
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А МЮ так и не удалось сыграть

В матче 16-го тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" дома забил "Астон Вилле" три безответных гола.

Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 (Н’Гог 14, Бабел 16, Родригес 56).

Теперь "Ливерпуль" занимает восьмое место, "Астон Вилла" – 16-е.

Напомним, что ранее сыграли

Вест Бромвич - Ньюкасл 3:1 (Чойи 31, Одемвинги 70, 89 - Ловенкрандс 90+2)

Сандерленд - Вест Хэм 1:0 (Хендерсон 34)

Бирмингем - Тоттенхэм 1:1 (Гарднер 81 - Бассонг 18)

Манчестер Сити - Болтон 1:0 (Тевес 4)

Блэкберн - Вулверхэмптон 3:0 (Данн 28, Эмертон 42, Нельсен 54)

Челси - Эвертон 1:1 (Дрогба 41 пен. - Бекфорд 85)

Уиган - Сток Сити 2:2 (Коллинз 29 автогол, Фигероа 58 - Хут 17, Этерингтон 30)

Арсенал - Фулхэм 2:1 (Насри 13, 74 - Камара 29)

Один матч тура - Блекпула с МЮ - не состоялся: судья не начал игру по погодным условиям.

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Игры 17-го тура состоятся

11 декабря

Фулхэм (15) - Сандерленд (23)

Вест Хэм (12) - Манчестер Сити (29)

Эвертон (17) - Уиган (15)

Астон Вилла (17) - Вест Бромвич (22)

Сток Сити (21) - Блэкпул (19)

Ньюкасл (19) - Ливерпуль (22)

12 декабря

Вулверхэмптон (12) - Бирмингем (18)

Болтон (23) - Блэкберн (21)

Тоттенхэм (26) - Челси (30)

13 декабря

МЮ (31) - Арсенал (32)

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