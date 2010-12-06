На матче Шахтер–Брага ожидается рекорд

В среду вечером Донбасс-арена снова может поставить рекорд посещаемости. Ожидается, что на матче 6 тура Лиги Чемпионов с португальской Брагой зрители заполнят все места. Ведь за несколько дней до матча в кассах арены остались одни слезы. Точнее - 46 билетиков. Половина из них - это места для ВИП стоимостью около 1500 тыс. грн. Что правда, не ислючено, что за несколько часов до поединка кассы стадиона снова откроются и начнут продавать билеты. Ведь многие могли просто бронировать билеты по абонементам и не прийти на матч по каким-либо причинам. Не исключено, что руководство Шахтера примет решение продавать так называемые "билеты без мест" по 10 грн. В порядке очереди владельцев таких билетов будут запускать на стадион после начала матча и усаживать на пустые места. Что правда, если владелец выкупленного места таки заявится, стоячему болельщику придется покинуть трибуну.

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