Украина получила право на Чемпионат мира-2012 по фехтованию

Украина получила право на проведение командного Чемпионата мира по фехтованию в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета, такое решение было принято 4 декабря на Конгрессе Международной федерации фехтования в Москве.

«Несмотря на то, что Украина оказалась единственной страной, которая выдвинула свою кандидатуру на проведение этих соревнований, Киев, как будущий хозяин мирового форума-2012, получил несомненную поддержку мировой фехтовальной общественности. За город каштанов отдали свои голоса 96 из 100 федераций, которые принимали участие в голосовании, три федерации проголосовали против и одна – воздержалась», - говорится в сообщении.

В НОК напомнили, что о решении выдвинуть Киев как кандидата на проведение Чемпионата мира-2012 Украина заявила на Генеральной ассамблее Международной федерации фехтования, которая состоялась в апреле этого года в Баку.

Для Украины этот Чемпионат имеет особое значение: в 2012 году соревноваться за звание чемпионов мира в командном первенстве будут только те виды оружия, которые не принимают участия в Играх ХХХ Олимпиады в Лондоне, – женская сабля и мужская шпага. Таким образом, Олимпийские чемпионки Пекина - саблистки Ольга ХАРЛАН, Елена ХОМРОВА, Галина ПУНДИК и Ольга ЖОВНИР, которые лишены возможности бороться в этом олимпийском цикле за соответствующие командные награды, смогут посоревноваться за медали мирового первенства в Украине, отметили в НОК.