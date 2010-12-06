Рейтинг самых богатых футболистов Украины

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна зарабатывает больше всех из футболистов, выступающих в украинском чемпионате. Один из лидеров сборной Хорватии получает 4 млн евро в год (350 тыс. в месяц). На втором месте в составленном телевизионной программой «Інший футбол» рейтинге его партнер по клубу и сборной, перешедший в «Шахтер» этим летом, Эдуарду да Силва, который ежегодно богатеет на 3 млн евро.

Замыкает первую тройку легендарный и наиболее титулованный украинский футболист, капитан киевского «Динамо» и сборной Украины Андрей Шевченко, который получает 2,5 млн евро в год. Президент столичного клуба Игорь Суркис не скрывает того, что Шевченко является одним из самых высокооплачиваемых игроков в нашем футболе. «Причина в том, что я забрал его из «Челси», когда у него был действующий контракт с клубом, и без денежной компенсации», - поясняет И.Суркис.

Интересно, что в бытность игроком лондонского суперклуба, из которого Шева вернулся в Киев в августе 2009 г., он вместе с англичанином Фрэнком Лемпардом и немцем Михаэлем Баллаком считался наиболее зарабатывающим футболистом.

Дальше в списке еще несколько футболистов «Шахтера». Так, восстанавливающийся после тяжелой травмы полузащитник Фернандиньо получает ежегодно 2 млн евро. Столько же зарабатывает вернувшийся в Донецк после годичного пребывания в каталонской «Барселоне» Дмитрий Чигринский.

1,5 млн евро в год достаются еще одному бразильскому полузащитнику «Шахтера», автору решающего гола в финале Кубка УЕФА 2009 г. Жадсону. Такую же сумму зарабатывает в ПФК «Севастополе» самый титулованный футболист в истории донецкого клуба Мариуш Левандовски, который перед началом этого сезона покинул «оранжево-черную» команду. Поляк получает серьезные деньги в составе аутсайдера Премьер-лиги потому, что «Севастополь» не платил «Шахтеру» за его трансфер.

На восьмом месте идет еще один нападающий киевского «Динамо» Артем Милевский. Его ежегодная зарплата составляет 1,4 млн евро (120 тыс. в месяц). На 200 тыс. меньше получает лучший на данный момент бомбардир чемпионата Украины, форвард «Днепра» Евгений Селезнев.

Замыкает десятку бразильский легионер харьковского «Металлиста» Клейтон Шавьер, зарплата которого - 1 млн евро в год. Почти миллион долларов ежегодно зарабатывает самый высокооплачиваемый по информации президента киевского «Арсенала» Вадима Рабиновича футболист «канониров», бывший игрок московского ЦСКА Ролан Гусев.