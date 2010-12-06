Путин провел тайные встречи с членами исполкома ФИФА

Председатель правительства РФ Владимир Путин провел тайные встречи с третью членов исполкома ФИФА во время российской кампании за проведение ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщил бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью газете "Спорт-Экспресс".

"Мы это держали в секрете, и только сейчас его можно раскрыть", - заявил экс-глава РФС, входивший в российский заявочный комитет. Он не уточнил, с кем именно из 22-х членов исполкома ФИФА встречался Путин и что конкретно обсуждалось на этих переговорах.

Колосков рассказал, что помимо Путина российскую заявку "в каждодневном режиме" поддерживал президент Дмитрий Медведев, поднимавший тему на встречах с руководством зарубежных стран.

2 декабря, напоминает Лента.ру, Россия получила право провести футбольный чемпионат мира в 2018 году. Конкуренцию ей составила заявка Англии, а также совместные заявки Испании с Португалией и Бельгии с Нидерландами.

В Англии решение вызвало резку критику. Председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) Роджер Берден заявил, что уходит в отставку, так как не может больше доверять членам ФИФА. Бывший главный тренер сборной Англии по футболу Терри Венейблс назвал решение ФИФА "позором", предположил, что российские секретные службы использовали свои финансовые возможности и добились победы России на голосовании политическими интригами.