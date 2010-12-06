"Флуминенсе" выиграл чемпионат Бразилии по футболу

Бразильский футбольный клуб "Флуминенсе" из города и штата Рио-де-Жанейро впервые за 26 лет стал победителем чемпионата Бразилии.

Об этом стало известно после воскресной победы "Флуминенсе" над клубом "Гуарани" со счетом 1:0.

Это второй в истории чемпионский титул "Флуминенсе". Впервые клуб стал чемпионом Бразилии в 1984 году.

Вторым финишировал Крузейро, а третий - Коринтианс. Эти три команды сыграют в Копа Либертадорес-2011. Четвертое место занял Гремио, но в главном турнире Латинской Америки Гремио сыграет, если Гойас не сумеет одолеть Индепендьенте в финале Копа Судамерикана.

Лучшим игроком чемпионата по мнению большинства стал Дарио Конка, плеймейкер Флуминенсе, а лучшим бомбардиром - Жонас из Гремио (23 гола).