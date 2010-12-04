УЕФА смягчил условия для городов-хозяев Евро-2012 в Украине

УЕФА смягчил условия предыдущего договора, касающегося маркетинговых рекомендаций для городов Украины, которые будут принимать матчи Евро-2012.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, такое решение было обнародовано сегодня на совещании по вопросам подписания Маркетинговых рекомендаций УЕФА в Киеве.

В совещании принимают участие вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ, операционный директор УЕФА Мартин КАЛЛЕН, представители МОК «Евро-2012 Украины» - международный олимпийский комитет и Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, мэры принимающих городов.

В соответствии с сообщением, теперь будет действовать новая версия договора между УЕФА и Харьковского городского совета по поводу маркетинговых рекомендаций для городов-хозяев.

В частности, новой версией предусмотрено выделение средств от УЕФА на рекламу турнира и подготовку фан-зоны, а также льготы на билеты на матчи для городов-хозяев.