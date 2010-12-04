Талисманы Евро-2012 получили имена

Футбольные болельщики назвали талисманы Евро-2012 Славек и Славко.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты голосования были торжественно презентованы сегодня.

Как известно, после презентации 16 ноября в Варшаве двух талисманов Евро-2012 (двух футболистов-близнецов), которые символизируют Украину и Польшу, болельщики всего мира получили возможность принять участие в конкурсе по выбору имен для талисманов.

Проголосовать за один из трех предложенных вариантов имен можно было на официальном сайте УЕФА, а также в ресторанах быстрого питания «Макдональдс» в Польше и Украине.

В соответствии с результатами голосования, голоса болельщиков распределились следующим образом: за Славека и Славко – было отдано 21 тысячу 816 голосов, или 56%, за Шемка и Стримка – 11 тыс. 505 голосов, или 29% и за Клемека и Ладко – 5 тыс. 912 голосов или 15%.

Также сегодня на презентации очередным Другом Евро-2012 был представлен бывший выдающийся футболист, а сейчас тренер Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО.