Россия будет готовиться к ЧМ-2018 по украинскому сценарию
Госрасходы минимизируют
При подготовке к Чемпионату мира по футболу 2018 года власти РФ намерены активно привлекать ресурсы крупного бизнеса. Об этом заявил премьер-министр России Владимир Путин на пресс-конференции, посвященной победе российской заявки на выборах страны-хозяйки ЧМ-2018.
"Мы хотим привлекать бизнес, чтобы минимизировать государственные расходы на подготовку к чемпионату. Я не исключаю, что господин Абрамович может принять участие в одном из таких проектов", - цитирует Путина The London Weekly .
Россия - не первая страна постсоветского пространства, которая рассчитывает на помощь олигархов при подготовке к крупным международным футбольным турнирам. Украина, которая примет чемпионат Европы 2012 года, активно использует частно-государственное партнерство. Значительная часть проектов осуществляется на условиях частичного или полного финансирования олигархами. Во многих городах богатые бизнесмены взяли на себя ответственность за подготовку стадионов, аэропортов, объектов гостиничной сферы и инфраструктуры. Большая часть этих олигархов, как и упомянутый Путиным господин Абрамович, являются владельцами футбольных клубов, выступающих в Еврокубках.
Эксперты уверены, что перенимая украинский опыт, Россия сможет более качественно провести подготовку к ЧМ-2012, снизив не только давление на государственную казну, но и уровень рисков.
|Роман Абрамович (Россия, ЧМ-2018) и Александр Ярославский (Украина, Евро-2012) на стадионе «Металлист» (Харьков)