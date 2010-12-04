Глава Футбольной ассоциации Англии больше не доверяет членам ФИФА

Глава заявочного комитета "Англия - 2018" Энди Энсон сказал, что Англия и США должны отказаться от подачи заявок на проведение чемпионатов мира по футболу до тех пор, пока ФИФА не изменит принцип выбора организатора турнира. По словам Энсона, ФИФА следует сделать процесс выбора более открытым, сообщает Би-би-си.

По словам Энсона, когда страну, проводящую чемпионат, определяют только 22 человека, влияние каждого из них оказывается слишком велико. Энсон также назвал ошибкой ФИФА провести выборы организаторов ЧМ-2018 и ЧМ-2022 в один день. По словам главы английской заявки, это дало возможность для сговора претендентов.

Энсон подчеркнул, что к выбору места проведения первенства планеты нужно подключить все ассоциации, входящие в ФИФА. Глава английской заявки отметил, что развитые страны (Англия, Австралия и США), считавшиеся серьезными претендентами на проведение турнира, провалились в первом туре голосования (Англия в борьбе за ЧМ-2018 получила два голоса, за Австралию и США, претендовавших на ЧМ-2022, проголосовали один и три человека соответственно).

Сегодня же председатель Футбольной ассоциации Англии (FA) Роджер Берден заявил, что уходит в отставку, так как не может больше доверять членам ФИФА.