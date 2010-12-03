УЕФА предупреждает о мошенниках, продающих билеты на Евро-2012

УЕФА предупреждает болельщиков и компании о появлении мошенников, которые продают билеты на Евро-2012.

Об этом идет речь в заявлении, переданном УНИАН украинским организационным комитетом «Евро 2012 Украина».

Как отмечается в документе, "недавно УЕФА и местным организационным комитетам Евро-2012 стало известно об определенной несанкционированной деятельности, связанной с продажами билетов и пакетов корпоративного гостеприимства, в частности, в принимающих странах - Польше и Украине". "УЕФА, - отмечается дальше, - является единственным и исключительным обладателем прав на осуществление продажи билетов на матчи УЕФА Евро-2012".

При этом авторы документа обращают внимание болельщиков на то, что организации-злоумышленники предлагают приобрести пакеты корпоративного гостеприимства на матчи финальной части Чемпионата Европы по футболу УЕФА, в действительности не имея ни права на это, ни билетов, которые они предлагают для продажи, в своем распоряжении. Кроме этого, несуществующие билеты предлагаются по чрезвычайно завышенным ценам.

«Чрезвычайно важно, чтобы болельщики и компании знали, что билеты и пакеты корпоративного гостеприимства можно приобрести лишь непосредственно через УЕФА. Никакая другая организация не имеет билетов в своем распоряжении. Потому мы рекомендуем не поддаваться искушению приобрести билеты у других организаций, поскольку в конечном итоге вам будет просто отказано в праве входа на стадион во время индивидуального контроля на входе в спортивную арену», - отмечается в заявлении.

При этом представители УЕФА обращают внимание болельщиков на то, что билеты на матчи поступят в продажу лишь в марте следующего года, а продажа пакетов корпоративного гостеприимства начнется в апреле.