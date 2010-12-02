Путин: в России знают, что такое футбол

Россия сможет провести Чемпионат мира по футболу 2018 года на очень высоком уровне.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, об этом заявил премьер-министр России Владимир ПУТИН, после оглашение решения ФИФА провести соревнование в России.

«В России любят футбол, в России знают, что такое футбол и у нашей страны есть все, чтобы провести чемпионат 2018 года на очень высоком уровне», - сказал В.ПУТИН.

По его словам, такое решение соответствует философии ФИФА по развитию мирового футбола, особенно в тех регионах, где это развитие востребовано.

Он отметил, что России многое надо сделать для проведения чемпионата - стадионы, аэропорты, гостиницы, дороги.

«В этом есть вызов, в этом было преимущество нашей заявки потому, что это означает развитие мирового футбола», - сказал он.

В.ПУТИН отметил, что в результате подготовки будет создана инфраструктура, которой будут пользоваться не только любители футбола, но и все граждане России.