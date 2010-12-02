Результаты матчей Лиги Европы (группы J-L)
21:52, 02 декабря 2010Спорт
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Карпаты не смогли ничего сделать
Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах J-L
Группа J.
ПСЖ - Севилья 4:2
Боруссия - Карпаты 3:0
После пяти туров у ПСЖ 11 очков, у Севильи 9, у Боруссии 8, у Карпат 0
Группа K.Стяуа - Ливерпуль 1:1
Утрехт - Наполи 3:3
После пяти туров у Ливерпуля 9 очков, у Стяуа 6, у Наполи и Утрехта - по 4
Группа L.
ЦСКА (София) - Бешикташ 1:2
Рапид (Вена) - Порту 1:3
После пяти туров у Порту 13 очков, у Бешикташа 10, у Рапида и ЦСКА - по 3
Группа F.
ЦСКА М - Лозанна-Спорт 5:1
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Через несколько минут начнутся игрыГруппа D. Вильярреал (6) - Динамо (Загреб) (7), ПАОК (7) - Брюгге (2)
Группа E. БАТЭ (10) - Динамо К (7), Шериф (3) - АЗ Алкмаар (3)
Группа F. Палермо (3) - Спарта (7)
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