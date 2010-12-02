Результаты матчей Лиги Европы (группы J-L)

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы в группах J-L

Группа J.

ПСЖ - Севилья 4:2

Боруссия - Карпаты 3:0

После пяти туров у ПСЖ 11 очков, у Севильи 9, у Боруссии 8, у Карпат 0

Группа K. Стяуа - Ливерпуль 1:1

Утрехт - Наполи 3:3

После пяти туров у Ливерпуля 9 очков, у Стяуа 6, у Наполи и Утрехта - по 4

Группа L.

ЦСКА (София) - Бешикташ 1:2

Рапид (Вена) - Порту 1:3

После пяти туров у Порту 13 очков, у Бешикташа 10, у Рапида и ЦСКА - по 3

Группа F.

ЦСКА М - Лозанна-Спорт 5:1

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Через несколько минут начнутся игры Группа D. Вильярреал (6) - Динамо (Загреб) (7), ПАОК (7) - Брюгге (2)

Группа E. БАТЭ (10) - Динамо К (7), Шериф (3) - АЗ Алкмаар (3)

Группа F. Палермо (3) - Спарта (7)