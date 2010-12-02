ЧМ-2018 пройдет в 13 городах России (список)

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России.

Об этом сегодня в Цюрихе сообщил президент ФИФА Йозеф БЛАТТЕР.

«Я поздравляю Футбольный союз России и российскую делегацию», - сказал Й.БЛАТТЕР, отметив, что проведение соревнований пойдет на пользу России.

В свою очередь, первый вице-премьер России Игорь ШУВАЛОВ заверил, что ФИФА никогда не пожалеет о своем решении. «Вы доверили нам Чемпионат мира 2018 года, и мы все можем обещать, что вы никогда не пожалеете об этом решении», - сказал И.ШУВАЛОВ.

Чемпионат пройдет в 13 российских городах - Москве, Подольске, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Екатеринбурге, Самаре, Ярославле, Нижнем Новгороде, Саранске, Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи.