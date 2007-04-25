Завершился матч Челси - Ливерпуль
23:33, 25 апреля 2007Спорт
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Ответные игры через неделю
|Риисе и Дрогба. Фото АР/Yahoo!
Дальнейшая игра проходила с преимуществом Челси в первом тайме и некоторым преимуществом Ливерпуля во втором. Двое нападающих Челси были заменены в последней четверти встречи: Шевченко на Калу (76-я) и Коул на Райт-Филлипса (85-я). Обе стороны постоянно создавали угрозы вокруг штрафных соперника, вратари Чех и Рейна минимум по разу спасли свои команды от "100-процентных" голов. Однако счёт больше не изменился. 1:0 в пользу Челси.
Напомним, что вчера другая пара участников полуфинала - Манчестер Юнайтед и Милан - сыграли 3:2 в Манчестере.
Ответные матчи полуфинала Лиги чемпионов УЕФА состоятся 1 и 2 мая.
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