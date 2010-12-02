Лужный: готовы играть при любой погоде

И.о. главного тренера Динамо Олег Лужный ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции в преддверии матча Лиги Европы с БАТЭ.

О кадровых проблемах: "Еременко еще не очень хорошо себя чувствует, его игра завтра под вопросом. То же самое касается и Нинковича, который тренировался только два дня и еще не готов играть. Гильерме - само собой".

О проблемах с погодой: "Мы готовы играть при любой погоде. Если судьи дадут добро - как мы можем отказаться? Играть или не играть - решают арбитры, а не команды или главный тренер".

Об адаптации бразильцев к погодным условиям: "Мы провели тренировку при такой же погоде, может, немного теплее. Согласен, что они никогда не тренировались в таких условиях. Для них это в новинку".

Об анализе предыдущей игры с БАТЭ: "Естественно, просматривали. Считаю, что к первому голу привела чисто тактическая ошибка, а второй - это прекрасное исполнительское мастерство футболиста, который здорово выполнил удар в дальний угол".

О травме Данило Сильвы: "У него надрыв задней поверхности бедра размером в три сантиметра, так что он вылетел до конца сезона".

Лужный также добавил, что еще не определился кто будет защищать ворота Динамо в матче с БАТЭ.

Напомним, что вчера, 1 декабря, киевское Динамо провело на своей базе в Конча-Заспе открытую тренировку сразу после которой отправилось в Борисполь и вылетело в Минск на сегодняшний матч Лиги Европы с БАТЭ.

bigmir.net