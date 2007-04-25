УЕФА наказал греческую сборную за беспорядки на стадионах

Контрольно-дисциплинарная инстанция УЕФА (Европейский союз футбольных ассоциаций, Union Europeenne de football-associations, UEFA) постановила наказать греческую футбольную сборную за беспорядки во время матча Греция-Турция, который прошел в Афинах месяц назад.

Тогда греки проиграли туркам 1:4, а греческие болельщики "отличились" хулиганским поведением на стадионе. По решению УЕФА, греческая сборная заплатит штраф в размере 100 тысяч швейцарских франков, а также будет вынуждена провести два отборочных матча Чемпионата Европы-2008 на стадионах вне Афин. Речь идет о матчах с Венгрией (2 июня) и Молдавией (6 июля).

Стадион, который сможет избрать для матча греческая сборная, должен будет находиться не ближе чем в 250 километрах от греческой столицы, постановили в УЕФА.

Греческие власти принимают в эти недели усиленные меры против насилия на стадионах. В частности, были закрыты все объединения фанатов, на две недели отменены все соревнования в командных видах спорта. Также власти повсеместно вводят в строй оборудование по выдаче электронных именных билетов, а также системы видеонаблюдения.

РИА "Новости"