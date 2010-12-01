Металлист выиграл на этом замерзшем поле

Завершились первые матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы.

Группа I.

Металлист - Дебрецен 2:1 (Эдмар 58, Олейник 88 - Цвиткович 48)

Сампдория - ПСВ Эйндховен 1:2

После пяти туров у ПСВ 13 очков, у Металлиста 10, у Сампдории 5, у Дебрецена 0

Завершающие матчи 16 декабря: ПСВ - Металлист, Дебрецен - Сампдория.

Группа G.

Зенит - Андерлехт 3:1

Хайдук - АЕК 1:3

После пяти туров у Зенита 15 очков, у АЕК 7, у Андерлехта 4, у Хайдука 3

Завершающие матчи 16 декабря: Андерлехт - Хайдук, АЕК - Зенит

Группа H.

Янг Бойз - Штутгарт 4:2

Оденсе - Хетафе 1:1

После пяти туров у Штутгарта 12 очков, у Янг Бойз 9, у Хетафе и Оденсе - по 4

Завершающие матчи 16 декабря: Хетафе - Янг Бойз, Штутгарт - Оденсе

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Через несколько минут начнутся игры

Группа A. Манчестер Сити (7) - Зальцбург (2), Лех (7) - Ювентус (4)

Группа B. Атлетико (7) - Арис (4), Русенборг (3) - Байер (8)

Группа C. Спортинг (9) - Лилль (5), Гент (4) - Левски (4)