Металлист выиграл на этом замерзшем поле
Идет 5-й тур Лиги Европы
Завершились первые матчи 5-го тура группового раунда Лиги Европы.
Группа I.
Металлист - Дебрецен 2:1 (Эдмар 58, Олейник 88 - Цвиткович 48)
Сампдория - ПСВ Эйндховен 1:2
После пяти туров у ПСВ 13 очков, у Металлиста 10, у Сампдории 5, у Дебрецена 0
Завершающие матчи 16 декабря: ПСВ - Металлист, Дебрецен - Сампдория.
Группа G.
Зенит - Андерлехт 3:1
Хайдук - АЕК 1:3
После пяти туров у Зенита 15 очков, у АЕК 7, у Андерлехта 4, у Хайдука 3
Завершающие матчи 16 декабря: Андерлехт - Хайдук, АЕК - Зенит
Группа H.
Янг Бойз - Штутгарт 4:2
Оденсе - Хетафе 1:1
После пяти туров у Штутгарта 12 очков, у Янг Бойз 9, у Хетафе и Оденсе - по 4
Завершающие матчи 16 декабря: Хетафе - Янг Бойз, Штутгарт - Оденсе
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Через несколько минут начнутся игры
Группа A. Манчестер Сити (7) - Зальцбург (2), Лех (7) - Ювентус (4)
Группа B. Атлетико (7) - Арис (4), Русенборг (3) - Байер (8)
Группа C. Спортинг (9) - Лилль (5), Гент (4) - Левски (4)