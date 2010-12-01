Украинские клубы в Лиге Европы: на кого ставят букмекеры

Сегодня и завтра состоятся матчи предпоследнего, 5-го тура группового турнира Лиги Европы. В трех из них примут участие украинские клубы — «Динамо», «Металлист» и «Карпаты», но только первые два сохранили шансы на выход в плей-офф. Киевлянам для решение этой задачи достаточно набрать два очка в оставшихся поединках с БАТЭ и «Шерифом», у харьковчан же задача немного посложнее: занимая второе место в группе, «Металлист» всего на два очка опережает итальянскую «Сампдорию».

Соответствующим образом букмекеры оценивают шансы «Динамо» и «Металлиста» на выход в 1/16 финала Лиги Европы. Так котировка авторитетной букмекерской конторы Unibet на квалификацию «Динамо» составляет 1,04, что равняется 85% вероятности. В «Металлист» веры у экспертов чуть меньше: коэффициент на выход харьковчан в плей-офф составляет 1,5 (60%).

Динамо Киев от Шурика