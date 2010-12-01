УЕФА дисквалифицировал Моуринью на два матча

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал главного тренера мадридского клуба "Реал" Жозе Моуринью на два матча Лиги чемпионов, сообщает Би-би-си.

Кроме того, по решению дисциплинарного комитета УЕФА, два игрока "Реала" Хави Алонсо и Серхио Рамос будут оштрафованы за неэтичное поведение в матче Лиги против голландского "Аякса".

В матче с "Аяксом", который состоялся в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, Моуринью через вратарей Ежи Дудека и Икера Касильяса якобы дал указания Рамосу и Алонсо — получить вторые желтые карточки, чтобы подойти к поединкам плей-офф "чистыми".

Игроки были удалены, получив вторые предупреждения за явную затяжку времени. Таким образом, они пропустят ничего не значащий для "Реала" матч с французским "Осером", но смогут принять участие в игре на более важной стадии турнира - 1/8 финала.