УЕФА дисквалифицировал Моуринью на два матча
За указание игрокам получить удаления
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал главного тренера мадридского клуба "Реал" Жозе Моуринью на два матча Лиги чемпионов, сообщает Би-би-си.
Кроме того, по решению дисциплинарного комитета УЕФА, два игрока "Реала" Хави Алонсо и Серхио Рамос будут оштрафованы за неэтичное поведение в матче Лиги против голландского "Аякса".
В матче с "Аяксом", который состоялся в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, Моуринью через вратарей Ежи Дудека и Икера Касильяса якобы дал указания Рамосу и Алонсо — получить вторые желтые карточки, чтобы подойти к поединкам плей-офф "чистыми".
Игроки были удалены, получив вторые предупреждения за явную затяжку времени. Таким образом, они пропустят ничего не значащий для "Реала" матч с французским "Осером", но смогут принять участие в игре на более важной стадии турнира - 1/8 финала.