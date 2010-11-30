Семин покидает тренерский пост в московском "Локомотиве"
17:13, 30 ноября 2010Спорт
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Ожидается приход в Динамо
Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин договорился с руководством команды о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до 2013 года.
Решение об отставке Семина было принято в минувший понедельник вечером после длительных консультаций с руководством клуба, передает РИА Новости.
За досрочное расторжение специалист получит финансовую компенсацию, уточняет российское информагентство.
Ожидается, что 15 декабря Семин официально возглавит киевское "Динамо", сообщает Би-би-си со ссылкой на "Советский спорт".
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