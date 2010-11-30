Семин покидает тренерский пост в московском "Локомотиве"

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин договорился с руководством команды о досрочном расторжении контракта, рассчитанного до 2013 года.

Решение об отставке Семина было принято в минувший понедельник вечером после длительных консультаций с руководством клуба, передает РИА Новости.

За досрочное расторжение специалист получит финансовую компенсацию, уточняет российское информагентство.

Ожидается, что 15 декабря Семин официально возглавит киевское "Динамо", сообщает Би-би-си со ссылкой на "Советский спорт".