Представитель МОК осмотрел спортивные объекты в Западной Украине

Исполнительный директор Олимпийских игр Международного олимпийского комитета Жильбер ФЕЛЛИ посетил Западную Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета, рабочий визит представителя МОК состоялся в рамках подготовки к подаче заявки от нашей страны на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.

В частности, Ж.ФЕЛЛИ посетил Западную Украину, где ознакомился с местной инфраструктурой, осмотрел ряд существующих спортивных объектов и тех местностей, на которых планируется возведение новых олимпийских сооружений.

В частности, в программе двухдневного визита, который начался во Львове, состоялись поездки исполнительного директора МОК, вице-премьер-министра Украины Бориса КОЛЕСНИКОВА, министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиля САФИУЛЛИНА и президента НОК Сергея БУБКИ в Моршин, Трускавец и Славское, а также посещение учебно-спортивной базы зимних видов спорта «Тисовец» и базы олимпийской подготовки ФСТ «Динамо» в селе Пилипец.

Кроме того, как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, Ж.ФЕЛЛИ оставил запись в Книге почетных гостей Львова, где отметил, что «…это начало большого пути. Желаю удачи в реализации вашего проекта «Олимпийская надежда - 2022».

***Ж.ФЕЛЛИ был назначен на должность исполнительного директора Олимпийских игр Международного олимпийского комитета в марте 2003 года. Он отвечает за проведение, координацию и анализ всех видов деятельности в рамках организации и проведения Олимпийских игр, начиная со стадии заявки города-кандидата и заканчивая проведением Игр.