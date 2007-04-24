Завершился матч Манчестер - Милан
Всего было 5 голов
|Гол в ворота "Милана". Фото АР
На 21-й минуте Зеедорф точным пасом вывел Кака в прорыв между защитниками. Нападающий прошёл стремительно и ударил точно в дальний угол.
В сходной ситуации Кака забил и свой второй гол на 38-й минуте. После диагонального паса из глубины он пробросил себе мяч головой, а два защитника МЮ столкнулись, оставив миланца один на один с вратарём.
Следующая результативная атака МЮ (60-я минута) была командной: четыре игрока разыграли мяч в штрафной в одно касание, и Скоулз вывел Руни навешенным пасом на голевую позицию.
Первая минута добавленного времени стала решающей. Партнёр вывел Руни на удар и тот в движении пробил из-под защитника в нижний
Итого 3:2 в пользу Манчестер Юнайтед.
Кака лидирует в списке бомбардиров Лиги с 9 голами. Завтра его смогут попробовать догнать Питер Крауч ("Ливерпуль") и Дидье Дрогба ("Челси"), у которых по 6 голов.