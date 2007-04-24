Завершился матч Манчестер - Милан

В полуфинальном матче Лиги чемпионов УЕФА, где встречались Манчестер Юнайтед и Милан, счёт был открыт на 5-й минуте после подачи углового слева (Гиггз). Роналду, находясь прямо перед воротами, пробил головой в высоком прыжке, попал вратаря, от которого мяч по высокой дуге влетел под верхнюю перекладину.

На 21-й минуте Зеедорф точным пасом вывел Кака в прорыв между защитниками. Нападающий прошёл стремительно и ударил точно в дальний угол.

В сходной ситуации Кака забил и свой второй гол на 38-й минуте. После диагонального паса из глубины он пробросил себе мяч головой, а два защитника МЮ столкнулись, оставив миланца один на один с вратарём.

Следующая результативная атака МЮ (60-я минута) была командной: четыре игрока разыграли мяч в штрафной в одно касание, и Скоулз вывел Руни навешенным пасом на голевую позицию.

Первая минута добавленного времени стала решающей. Партнёр вывел Руни на удар и тот в движении пробил из-под защитника в нижний

Итого 3:2 в пользу Манчестер Юнайтед.

Кака лидирует в списке бомбардиров Лиги с 9 голами. Завтра его смогут попробовать догнать Питер Крауч ("Ливерпуль") и Дидье Дрогба ("Челси"), у которых по 6 голов.