Сёмин приедет на матч киевского Динамо против Шерифа

09:28, 29 ноября 2010
Спорт
1998

Тренера "сватают" в Киев

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин 15 декабря посетит матч киевского "Динамо" против "Шерифа" в рамках Лиги Европы. Как сообщает "СЭ", Сёмин может возглавить в следующем году киевский клуб после отставки Олега Лужного.

Напомним, что нынешний клуб Юрия Павловича Сёмина московский "Локомотив" в этом сезоне занял пятое место в чемпионате России и вылетел из Лиги Европы, не пройдя квалификацию.

Sport.ru

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