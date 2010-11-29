Сёмин приедет на матч киевского Динамо против Шерифа

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин 15 декабря посетит матч киевского "Динамо" против "Шерифа" в рамках Лиги Европы. Как сообщает "СЭ", Сёмин может возглавить в следующем году киевский клуб после отставки Олега Лужного.

Напомним, что нынешний клуб Юрия Павловича Сёмина московский "Локомотив" в этом сезоне занял пятое место в чемпионате России и вылетел из Лиги Европы, не пройдя квалификацию.

Sport.ru