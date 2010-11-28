Результаты 15-го тура английской Премьер-лиги

Челси - больше не лидер

Сегодняшними матчами завершился 15-й тур английской Премьер-лиги Ньюкасл - Челси 1:1 (Керолл 5 - Калу 44) Тоттенхэм - Ливерпуль 2:1 (Шкртел 65 автогол, Леннон 90+2 - Шкртел 42) Напомним, что ранее сыграли МЮ - Блэкберн 7:1 (Бербатов 2, 27, 47, 61, 69, Сунг 22, Нани 48 - Самба 84) Астон Вилла - Арсенал 2:4 (Кларк 51, 70 - Аршавин 41, Насри 44, Шамах 55, Уилшер 90) Болтон - Блэкпул 2:2 (Петров 75, Дейвис 88 - Эватт 28, Варни 56) Вест Хэм - Уиган 3:1 (Бехрами 33, Обинна 55, Паркер 74 - Клеверли 85) Вулверхэмптон - Сандерленд 3:2 (Фоли 49, Хант 81, Эбанкс-Блейк 88 - Бент 66, Уэлбек 76) Эвертон - Вест Бромвич 1:4 (Кахилл 41 - Шарнер 15, Брант 25, Чойи 75, Дистен 86) Сток Сити - Манчестер Сити 1:1 (Этерингтон 90+2 - Ричардс 80) Фулхэм - Бирмингем 1:1 (Демпси 52 - Ларссон 20) *** Игры 16-го тура состоятся 4 декабря Бирмингем (17) - Тоттенхэм (25) Манчестер Сити (26) - Болтон (23) Блэкберн (18) - Вулверхэмптон (12) Блэкпул (19) - МЮ (31) Челси (29) - Эвертон (16) Уиган (14) - Сток Сити (20) Арсенал (29) - Фулхэм (15) 5 декабря Сандерленд (20) - Вест Хэм (12) Вест Бромвич (19) - Ньюкасл (19) 6 декабря Ливерпуль (19) - Астон Вилла (17)

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