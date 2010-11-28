Шахтер по-крупному выиграл у Арсенала

Завершился матч 19-го тура Чемпионата Украины по футболу между донецким Шахтером и киевским Арсеналом Шахтер - Арсенал 4:0 (Жадсон 17 пен, Морено 37, Эдуардо 62, Коста 79 пен.) Сегодня тур завершат Волынь (25) – Металлург З (10) Оболонь (22) - Днепр (32) Напомним, что ранее сыграли Металлист – Металлург Д 3:1 (Тайсон 31, Олийнык 57, Пшеничных 88 - Соарес 37) Динамо – Севастополь 2:0 (Еременко 10, Вукоевич 65) Карпаты – Заря 4:2 (Худобяк 2, Кузнецов 63, 89, Чечер 74 – Силюк 34, Тубич 45 авт.) Таврия – Ворскла 2:2 (Фещук 3, Идахор 11 – Чеснаков 43, Янузи 92) Ильичевец – Кривбасс 1:1 (Тищенко 39 – Максимов 2)

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