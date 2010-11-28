Тренер Кривбасса: нынешние футболисты уже рождаются дохлыми

После ничьи "Ильичевца" и "Кривбасса" своим мнением об игре очень темпераментно поделился наставник криворожского клуба Юрий Максимов.

"Игра была интересная. Ничья не устроила ни нас, ни другую команду. Хорошо, что не проиграли, хотя могли и проиграть. Особенно были опасения на этот счет минут за пять до конца. Нам сегодня повезло. Девять игр не можем выиграть - это закономерность", - печально поведал наставник Кривбасса после матча.

"Чтобы был коллектив и команда, должна быть конкуренция. На данный момент этого нет, и игроков нужно искать, - сказал Максимов и эмоционально продолжил - Поколение такое, какие-то дохлые они все! Сами футболисты во всех командах, не те, что были раньше. Они уже рождаются дохлые: тот бежать не может, тот еще что-то. Или экология влияет, или еще что".

"Довольны ли я исходом осенней части Чемпионата? - переспросил тренер криворожцев журналиста задавшего этот вопрос. - Какой там доволен! Девять игр не можем выиграть! О чем там говорить! Не хочу кого-то обидеть! Тот максимум, что можно, как говорят, выдавить из моей команды и стараемся выдавить".

"Думаешь, хоть бы не проиграть! - вздыхает молодой тренер. - Даже не рассчитываешь уже на то, что мы можем забить и выиграть. Нет уверенности в футболистах. Говоришь, говоришь футболистам. Голы нам забиваются с одних и тех же моментов, с тех же самых точек. Все голы нам забивают со стандартов или из центра.

"Я говорю футболисту, что если бы он умел играть , то уже играл бы в других командах. В этом вся проблема. Не хочу никого обижать, но такая у нас жизнь!" - подвел итог экс-игрок Днепра, Динамо и Вердера, экс-тренер Оболони и пока еще руководитель Кривбасса.

ТСН