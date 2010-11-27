Манчестер Юнайтед с суперрезультатом вышел на первое место

15-й тур английской Премьер-лиги выдался замечательным по многим причинам.

В восьми матчах забито 36 голов, что, по данным Би-би-си - абсолютный рекорд для одного дня с тех пор, как в высшей лиге английского первенства стало 20 команд. Более того, за всю (!) историю английского чемпионата лишь в четырех случаях была настолько высокая результативность за один игровой день. Прошлый тур с его 34 голами казался рекордным на фоне обычных 24-26 голов за тур, а тут еще две игры пройдут завтра.

Плюс рекорд счета первенства по голам за одну игру, по голам за одну команду, по голам на одного игрока - и все это МЮ. С таким успешным результатом клуб вышел на первое место, правда, впервые потесненный оттуда Челси может вернуть лидерство завтра: у команд одинаковая разница голов (+19) - два выигрыша по 6:0 в первых турах послужили теперь Челси резервом прочности.

Все близкие преследователи "тройки" потеряли очки, причем Болтон с трудом отыграл два гола, МС потерял преимущество в добавленное время, а Сандерленд проиграл Вулверхэмптону при драматичных перепадах счета: "волки", открыв счет, пропустили два мяча, и все же сумели выиграть.

Оживился низ таблицы, оба, казалось бы, безнадежных аутсайдера, вспомнили, что играют в АПЛ, где непредсказуемость - обычное дело.

МЮ - Блэкберн 7:1 (Бербатов 2, 27, 47, 61, 69, Сунг 22, Нани 48 - Самба 84)

Астон Вилла - Арсенал 2:4 (Кларк 51, 70 - Аршавин 41, Насри 44, Шамах 55, Уилшер 90)

Болтон - Блэкпул 2:2 (Петров 75, Дейвис 88 - Эватт 28, Варни 56)

Вест Хэм - Уиган 3:1 (Бехрами 33, Обинна 55, Паркер 74 - Клеверли 85)

Вулверхэмптон - Сандерленд 3:2 (Фоли 49, Хант 81, Эбанкс-Блейк 88 - Бент 66, Уэлбек 76)

Эвертон - Вест Бромвич 1:4 (Кахилл 41 - Шарнер 15, Брант 25, Чойи 75, Дистен 86)

Сток Сити - Манчестер Сити 1:1 (Этерингтон 90+2 - Ричардс 80)

Фулхэм - Бирмингем 1:1 (Демпси 52 - Ларссон 20)

Завтра тур завершат

Ньюкасл (18) - Челси (28)

Тоттенхэм (22) - Ливерпуль (19)