Результаты матчей 19-го тура Чемпионата Украины по футболу
19:54, 27 ноября 2010Спорт
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Ворскле пришлось спасать ситуацию
Завершились сегодняшние матчи 19 тура Чемпионата Украины по футболу
Металлист – Металлург Д 3:1 (Тайсон 31, Олийнык 57, Пшеничных 88 - Соарес 37)
Динамо – Севастополь 2:0 (Еременко 10, Вукоевич 65)
Карпаты – Заря 4:2 (Худобяк 2, Кузнецов 63, 89, Чечер 74 – Силюк 34, Тубич 45 авт.)
Таврия – Ворскла 2:2 (Фещук 3, Идахор 11 – Чеснаков 43, Янузи 92)
Напомним, что вчера сыграли
Ильичевец – Кривбасс 1:1 (Тищенко 39 – Максимов 2)
Тур завершится завтра матчами
Шахтер (49) – Арсенал (25)
Волынь (25) – Металлург З (10)
Оболонь (22) - Днепр (32)
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