Результаты матчей 19-го тура Чемпионата Украины по футболу

Ворскле пришлось спасать ситуацию

Завершились сегодняшние матчи 19 тура Чемпионата Украины по футболу Металлист – Металлург Д 3:1 (Тайсон 31, Олийнык 57, Пшеничных 88 - Соарес 37) Динамо – Севастополь 2:0 (Еременко 10, Вукоевич 65) Карпаты – Заря 4:2 (Худобяк 2, Кузнецов 63, 89, Чечер 74 – Силюк 34, Тубич 45 авт.) Таврия – Ворскла 2:2 (Фещук 3, Идахор 11 – Чеснаков 43, Янузи 92) Напомним, что вчера сыграли Ильичевец – Кривбасс 1:1 (Тищенко 39 – Максимов 2) Тур завершится завтра матчами Шахтер (49) – Арсенал (25) Волынь (25) – Металлург З (10) Оболонь (22) - Днепр (32)

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