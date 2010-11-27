Олег Лужный попрощался с болельщиками киевского "Динамо".

Об этом и.о. главного тренера сообщил после матча с "Севастополем", который динамовцы выиграли со счетом 2:0.

"Попрощался с болельщиками. Я оставляю "Динамо", - заявил он.

"Самоотдача была на наивысшем уровне, а реализация моментов может быть и лучше. У нас проблемы с последним пасом. Нет игрока, который может отдать голевую передачу", - прибавил Лужный

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