Лужный попрощался с болельщиками киевского Динамо
19:13, 27 ноября 2010Спорт
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Олег Лужный попрощался с болельщиками киевского "Динамо".
Об этом и.о. главного тренера сообщил после матча с "Севастополем", который динамовцы выиграли со счетом 2:0.
"Попрощался с болельщиками. Я оставляю "Динамо", - заявил он.
"Самоотдача была на наивысшем уровне, а реализация моментов может быть и лучше. У нас проблемы с последним пасом. Нет игрока, который может отдать голевую передачу", - прибавил Лужный
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