Лужный хочет тренировать команду, которая ставит амбициозные задачи
16:11, 27 ноября 2010Спорт
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Сегодняшняя игра станет последней?
И.о главного тренера "Динамо" Олег Лужный хочет тренировать команду, которая ставит перед собой амбициозные задачи.
"Если что, то хочу тренировать команду, которая ставит перед собой какие-то амбициозные цели. Это игра в Лиге Европы или Лиге чемпионов, тогда я дам свое согласие", - рассказал Лужный в комментарии телеканалу "2+2".
Напомним, что игра с "Севастополем", которая 10 минут назад началась в Киеве, может стать последней для Лужного на должности наставника "Динамо" в матчах чемпионата Украины.
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