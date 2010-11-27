Лужный хочет тренировать команду, которая ставит амбициозные задачи

И.о главного тренера "Динамо" Олег Лужный хочет тренировать команду, которая ставит перед собой амбициозные задачи.

"Если что, то хочу тренировать команду, которая ставит перед собой какие-то амбициозные цели. Это игра в Лиге Европы или Лиге чемпионов, тогда я дам свое согласие", - рассказал Лужный в комментарии телеканалу "2+2".

Напомним, что игра с "Севастополем", которая 10 минут назад началась в Киеве, может стать последней для Лужного на должности наставника "Динамо" в матчах чемпионата Украины.

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