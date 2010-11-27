Украину посетит делегация МОК

28-30 ноября Украину посетит делегация Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с исполнительным директором Жильбером ФЕЛЛИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, делегация МОК посетит Львов и западный регион с целью ознакомления и определения возможного места проведения олимпиады в рамках подготовки к представлению Украиной заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2022 года.

В ходе визита планируется презентация делегации МОК возможностей и природных условий западного региона Украины в контексте проведения зимних Олимпийских игр. В частности, членам делегации покажут перспективные места для проведения спортивных соревнований во Львовской области (Тисовец, Славское) и в Закарпатье (Воловец) и др., презентуют участки для строительства олимпийского поселка и санно-бобслейные трассы, а также современную спортивно-туристическую базу "Плай" в Турковском районе Львовской области, которая является одной из лучших в области.

Как отметил министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН, Украина имеет прекрасные природные возможности для проведения зимних Олимпийских игр, и в этом сможет убедиться делегация Международного олимпийского комитета.

В пресс-службе министерства напомнили, в 2014 году Украина намерена подать заявку на участие в конкурсе на право проведения зимней Олимпиады 2022 года. С такой инициативой выступил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.