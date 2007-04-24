Виктор Корж расскажет о планах своего министерства относительно Евро-2012

26 апреля в 12-30 в конференц-зале Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта (ул. Эспланадная, 42, 2 этаж) сорстоится пресс-конференция при участии министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Виктора Коржа, посвященная проведению в Украине и Республике Польша чемпионата Европы 2012 года по футболу, а также подведению итогов участия спортсменов Украины в официальных международных соревнованиях. Телефоны: 289-95-05, (097) 353-26-17.