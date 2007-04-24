Виктор Корж расскажет о планах своего министерства относительно Евро-2012

17:11, 24 апреля 2007
Спорт
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26 апреля в 12-30 в конференц-зале Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта (ул. Эспланадная, 42, 2 этаж) сорстоится пресс-конференция при участии министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Виктора Коржа, посвященная проведению  в Украине и Республике Польша  чемпионата Европы 2012 года по футболу, а также подведению итогов участия спортсменов Украины в официальных международных соревнованиях.  Телефоны: 289-95-05, (097) 353-26-17.

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