Лубкивский сказал, когда будут продавать билеты на Евро-2012

Продажа билетов на матчи финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года ориентировочно начнется 1 марта 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сообщил директор турнира, руководитель Местного организационного «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ.

«1 февраля начнется сбор заявок на билеты на Евро, и с 1 марта ориентировочно начнется продажа билетов и пакетов гостеприимства», - сказал М.ЛУБКИВСКИЙ.

Он предостерег от продажи пакетов гостеприимства те организации, которые не имеют на это права.