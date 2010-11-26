В воскресенье в Киеве презентуют Талисманы Евро-2012

В воскресенье, 28 ноября, в 10.00 в Киеве при участии заместителя председателя городской государственной администрации Анатолия ГОЛУБЧЕНКО и заместителя председателя КГГА Леонида НОВОХАТЬКО состоится торжественная презентация Талисманов УЕФА Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в программе презентации: участие Талисманов в XV традиционных открытых соревнованиях по спортивным танцам Kyiv Open 2010; фотосессия с киевлянами и гостями столицы возле Пассажа на Крещатике и выступление на арене Национального цирка Украины.

Презентация начнется в Национальном университете физического воспитания и спорта Украины, корпус № 5 (ул. Физкультуры, 1).

Аккредитация журналистов на мероприятие проводится сегодня, 26 ноября, до 17.00 по телефонам: 279-24-11, 279-93-42, (067) 465-11-20.