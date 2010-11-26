Внутренние войска Украины перенимают опыт Китая

Командование внутренних войск МВД Украины перенимает у китайцев опыт по организации охраны общественного порядка при проведении масштабных спортивных мероприятий.

Об этом на брифинге в Киеве журналистам сообщил министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ.

По его словам, украинская делегация во главе с командующим ВВ Сергеем ЯРОВЫМ находится в Китае, где знакомится с опытом войск Народной вооруженной милиции Китая по обеспечению безопасности масштабных спортивных мероприятий с учетом подготовки к проведению в Украине Евро-2012, поскольку КНР приобрела хороший опыт во время проведения Олимпийских игр в 2008 году. «Я думаю, нам этот опыт очень будет нужен для обеспечения безопасности во время Чемпионата (Европы по футболу 2012 года – УНИАН)», - сказал А.МОГИЛЕВ.