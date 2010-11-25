Блохин не верит в победу сборной Украины на Евро-2012

Олег Блохин скорее верит в выход молодежной сборной Украины на Олимпиаду 2012 года, чем в победу национальной команды на Евро-2012.

Об этом экс-тренер сине-желтых рассказал в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".

"Скорее подопечные Павла Яковенко получат путевку в Лондон, чем наша национальная команда станет лучшей на домашнем чемпионате Европы.

Следует реально смотреть на вещи, дождаться жеребьевки - и только потом планировать результат. В футболе, конечно, бывает всякое. На чемпионате мира в Германии мы, например, могли пройти и дальше, но это было бы из ряда фантастики", - рассказал Блохин

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