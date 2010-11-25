Блохин не верит в победу сборной Украины на Евро-2012
10:59, 25 ноября 2010Спорт
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Хотя, в футболе бывает всякое...
Олег Блохин скорее верит в выход молодежной сборной Украины на Олимпиаду 2012 года, чем в победу национальной команды на Евро-2012.
Об этом экс-тренер сине-желтых рассказал в интервью "Спорт-Экспресс в Украине".
"Скорее подопечные Павла Яковенко получат путевку в Лондон, чем наша национальная команда станет лучшей на домашнем чемпионате Европы.
Следует реально смотреть на вещи, дождаться жеребьевки - и только потом планировать результат. В футболе, конечно, бывает всякое. На чемпионате мира в Германии мы, например, могли пройти и дальше, но это было бы из ряда фантастики", - рассказал Блохин
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