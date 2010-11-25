Результаты 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (группы A-D)
Четыре игры 3:0, три - 1:0 и одна - 6:1
Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов в группах A-D
Группа A
Тоттенхэм - Вердер 3:0 (Кабул 6, Модрич 45, Крауч 78)
Интер - Твенте 1:0 (Камбьяссо 55)
После пяти туров у Интера и Тоттенхэма - по 10 очков, у Твенте 5, у Вердера 2
Группа B
Хапоэль - Бенфика 3:0 (Зехави 24, 74, 90+2)
Шальке-04 - Лион 3:0 (Фарфан 13, Хунтелаар 19, 89)
После пяти туров у Шальке - 10 очков, у Лиона 9, у Бенфики 6, у Хапоэля 4
Группа CВаленсия - Бурсаспор 6:1 (Мата 17 пен., Сольдадо 21, 55, Адуриц 30, Санчес 37, Домингес 79 - Баталла 69)
Рейнджерс - МЮ 0:1 (Руни 86 пен.)
После пяти туров у МЮ - 13 очков, у Валенсии 10, у Рейнджерса 5, у Бурсаспора - 0
Группа D
Рубин - Копенгаген 1:0 (Нобоа 45 пен.)
Панатинаикос - Барселона 0:3 (Педро 27, 69, Месси 63)
После пяти туров у Барселоны - 11 очков, у Копенгагена 7, у Рубина 6, у Панатинаикоса 2