Результаты 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (группы A-D)

Завершились матчи 5-го тура группового раунда Лиги Чемпионов в группах A-D

Группа A

Тоттенхэм - Вердер 3:0 (Кабул 6, Модрич 45, Крауч 78)

Интер - Твенте 1:0 (Камбьяссо 55)

После пяти туров у Интера и Тоттенхэма - по 10 очков, у Твенте 5, у Вердера 2

Группа B

Хапоэль - Бенфика 3:0 (Зехави 24, 74, 90+2)

Шальке-04 - Лион 3:0 (Фарфан 13, Хунтелаар 19, 89)

После пяти туров у Шальке - 10 очков, у Лиона 9, у Бенфики 6, у Хапоэля 4

Группа C Валенсия - Бурсаспор 6:1 (Мата 17 пен., Сольдадо 21, 55, Адуриц 30, Санчес 37, Домингес 79 - Баталла 69)

Рейнджерс - МЮ 0:1 (Руни 86 пен.)

После пяти туров у МЮ - 13 очков, у Валенсии 10, у Рейнджерса 5, у Бурсаспора - 0

Группа D

Рубин - Копенгаген 1:0 (Нобоа 45 пен.)

Панатинаикос - Барселона 0:3 (Педро 27, 69, Месси 63)

После пяти туров у Барселоны - 11 очков, у Копенгагена 7, у Рубина 6, у Панатинаикоса 2