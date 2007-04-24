Бразильский футболист получил ”горчичник” за поцелуй судьи
08:43, 24 апреля 2007Спорт
994
Такой любезный мужчина.. Это что-то!
В одном из матчей бразильского чемпионата, проходившем в минувшие выходные, игрок был наказан желтой карточкой за то, что поцеловал судью. Об этом сообщает Reuters.
Защитник Клеберсон из команды «Кабофриэнсе» поцеловал в щеку судью, после того, как судья зафиксировал нарушение с его стороны. До того благожелательно настроенный судья Убирачи Дамасио мгновенно поменял свой настрой и показал игроку желтую карточку.
По телевизионной картинке можно было разобрать слова: «Тебе нельзя целовать меня».
«Я не знал, что это запрещено правилами», - сказал Клеберсон после матча.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter