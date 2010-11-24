СМИ: возглавить сборную Украины по футболу согласился Липпи

Итальянский тренер Марчелло ЛИППИ согласился возглавить национальную сборную Украины по футболу.

Об этом информирует в своем сегодняшнем выпуске итальянская La Gazzetta dello Sport, пишет “Чемпион”.

Как пишет газета, в ближайшее время 62-летний специалист подпишет с украинской Федерацией футбола контракт на полтора года, то есть будет руководить сборной Украины до завершения Евро-2012.

Издание также информирует и о будущей зарплате М.ЛИППИ, которая якобы составит 5 млн. евро за весь срок действия контракта.

Как сообщалось, сейчас обязанности главного тренера украинской сборной исполняет Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, однако многие специалисты и болельщики выражают неудовлетворение игрой команды под его руководством. Несколько дней тому назад итальянские СМИ сообщили, что президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС встретился с М.ЛИППИ и предложил ему работу в сборной Украины. Сам Г.СУРКИС эту информацию опроверг.