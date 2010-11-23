Лужного отправят в отставку 15 декабря?

Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Олег Лужный будет отправлен в отставку 15 декабря после заключительного матча группового турнира Лиги Европы с "Шерифом", независимо от того, пробьется ли украинская команда в стадию плей-офф.

По данным Спорт-Экспресса, это принципиальное решение президент клуба Игорь Суркис принял после воскресной ничьей с "Металлистом "(1:1), которая сделала крайне маловероятным соперничество с "Шахтером" в Премьер-лиге за золотые медали и в то же время обострила борьбу с харьковчанами за серебро и вторую путевку в Лигу Чемпионов.

Сам Лужный после игры дал понять, что уже в курсе грядущей отставки.

"В зимнем антракте рекомендации по поводу кадрового усиления команды буду давать не я, а новый тренер".

Косвенно подтвердил вероятную смену наставника и Суркис.

"Зимой мы перестроимся, определимся, кто будет главным тренером, проведем селекцию. В конце концов, дело не в том, какое место займем в таблице, а в качестве игры".

Основным претендентом на пост, который должен стать вакантным в середине декабря, считается главный тренер "Локомотива" Юрий Семин, уже работавший с киевлянами в 2008 и 2009 годах и доходивший с ними до полуфинала Кубка УЕФА, что является высшим достижением "Динамо" за последнее десятилетие.

Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, киевское "Динамо" дома сыграло вничью с харьковским "Металлистом" — 1:1.

Gazeta.ua