Результаты 14-го тура английской Премьер-лиги
Последняя боевая ничья
Последним матчем завершился 14-й тур английской Премьер-лиги
Сандерленд - Эвертон 2:2 (Уэлбек 23, 70 - Кахилл 5, Артета 83)
Напомним, что ранее сыграли Блэкберн - Астон Вилла 2:0 (Педерсен 44, 66)
Фулхэм - Манчестер Сити 1:4 (Гера 69 - Тевес 5, 55, Сабалета 31, Туре 34)
Арсенал - Тоттенхэм 2:3 (Насри 9, Шамах 27 - Бейл 50, дер Ваарт 67 пен., Кабул 85)
МЮ - Уиган 2:0 (Эвра 45, Эрнандес 77)
Бирмингем - Челси 1:0 (Бойер 18)
Блэкпул - Вулверхэмптон 2:1 (Варни 3, Хейрвуд 44 - Дойл 86)
Болтон - Ньюкасл 5:1 (Дейвис 18 пен. 90 пен., Чун Юн Ли 41, Элмандер 50, 72 - Керолл 52)
Вест Бромвич - Сток Сити 0:3 (Этерингтон 55 пен., Уолтерс 85, 90)
Ливерпуль - Вест Хэм 3:0 (Джонсон 17, Кейт 27 пен., Родригес 37)
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Матчи 15-го тура состоятся
27 ноябряАстон Вилла (17) - Арсенал (26)
Болтон (22) - Блэкпул (18)
Вест Хэм (9) - Уиган (14)
Вулверхэмптон (9) - Сандерленд (20)
Эвертон (16) - Вест Бромвич (16)
Сток Сити (19) - Манчестер Сити (25)
Фулхэм (14) - Бирмингем (16)
МЮ (28) - Блэкберн (18)
28 ноября
Ньюкасл (18) - Челси (28)
Тоттенхэм (22) - Ливерпуль (19)