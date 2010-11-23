Результаты 14-го тура английской Премьер-лиги

Последняя боевая ничья

Последним матчем завершился 14-й тур английской Премьер-лиги Сандерленд - Эвертон 2:2 (Уэлбек 23, 70 - Кахилл 5, Артета 83) Напомним, что ранее сыграли Блэкберн - Астон Вилла 2:0 (Педерсен 44, 66) Фулхэм - Манчестер Сити 1:4 (Гера 69 - Тевес 5, 55, Сабалета 31, Туре 34) Арсенал - Тоттенхэм 2:3 (Насри 9, Шамах 27 - Бейл 50, дер Ваарт 67 пен., Кабул 85) МЮ - Уиган 2:0 (Эвра 45, Эрнандес 77) Бирмингем - Челси 1:0 (Бойер 18) Блэкпул - Вулверхэмптон 2:1 (Варни 3, Хейрвуд 44 - Дойл 86) Болтон - Ньюкасл 5:1 (Дейвис 18 пен. 90 пен., Чун Юн Ли 41, Элмандер 50, 72 - Керолл 52) Вест Бромвич - Сток Сити 0:3 (Этерингтон 55 пен., Уолтерс 85, 90) Ливерпуль - Вест Хэм 3:0 (Джонсон 17, Кейт 27 пен., Родригес 37) *** Матчи 15-го тура состоятся 27 ноября Астон Вилла (17) - Арсенал (26) Болтон (22) - Блэкпул (18) Вест Хэм (9) - Уиган (14) Вулверхэмптон (9) - Сандерленд (20) Эвертон (16) - Вест Бромвич (16) Сток Сити (19) - Манчестер Сити (25) Фулхэм (14) - Бирмингем (16) МЮ (28) - Блэкберн (18) 28 ноября Ньюкасл (18) - Челси (28) Тоттенхэм (22) - Ливерпуль (19)

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