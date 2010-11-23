Результаты 14-го тура английской Премьер-лиги

01:44, 23 ноября 2010
Спорт
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Последняя боевая ничья

Последним матчем завершился 14-й тур английской Премьер-лиги

Сандерленд - Эвертон 2:2 (Уэлбек 23, 70 - Кахилл 5, Артета 83)

Напомним, что ранее сыграли

Блэкберн - Астон Вилла 2:0 (Педерсен 44, 66)

Фулхэм - Манчестер Сити 1:4 (Гера 69 - Тевес 5, 55, Сабалета 31, Туре 34)

Арсенал - Тоттенхэм 2:3 (Насри 9, Шамах 27 - Бейл 50, дер Ваарт 67 пен., Кабул 85)

МЮ - Уиган 2:0 (Эвра 45, Эрнандес 77)

Бирмингем - Челси 1:0 (Бойер 18)

Блэкпул - Вулверхэмптон 2:1 (Варни 3, Хейрвуд 44 - Дойл 86)

Болтон - Ньюкасл 5:1 (Дейвис 18 пен. 90 пен., Чун Юн Ли 41, Элмандер 50, 72 - Керолл 52)

Вест Бромвич - Сток Сити 0:3 (Этерингтон 55 пен., Уолтерс 85, 90)

Ливерпуль - Вест Хэм 3:0 (Джонсон 17, Кейт 27 пен., Родригес 37)

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Матчи 15-го тура состоятся

27 ноября

Астон Вилла (17) - Арсенал (26)

Болтон (22) - Блэкпул (18)

Вест Хэм (9) - Уиган (14)

Вулверхэмптон (9) - Сандерленд (20)

Эвертон (16) - Вест Бромвич (16)

Сток Сити (19) - Манчестер Сити (25)

Фулхэм (14) - Бирмингем (16)

МЮ (28) - Блэкберн (18)

28 ноября

Ньюкасл (18) - Челси (28)

Тоттенхэм (22) - Ливерпуль (19)

 

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