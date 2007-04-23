Назван лучший игрок чемпионата Англии (фото)

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду получил две престижные индивидуальные награды по итогам опроса футболистов английской премьер-лиги. Португалец признан лучшим игроком чемпионата Англии, а также лучшим молодым игроком турнира. Последним, кто получал оба этих приза одновременно, был Энди Грэй (1977 год).

Награды, вручаемые Ассоциацией профессиональных футболистов (PFA), традиционно считаются в Англии одними из самых престижных. Главным конкурентом Криштиану Роналду в борьбе за приз лучшего игрока чемпионата был форвард "Челси" Дидье Дргоба. Третье место по итогам опроса занял полузащитник "МЮ" Пол Скоулз. Другими претендентами были Стивен Джеррард ("Ливерпуль"), Райан Гиггз ("МЮ") и Франсеск Фабрегас ("Арсенал").

В споре за титул лучшего молодого футболиста премьер-лиги Криштиану Роналду опередил Фабрегаса, Аарона Леннона ("Тоттенхэм"), Уэйна Руни ("МЮ"), Кевина Дойла ("Ридинг") и Мику Ричардса ("Манчестер Сити"). В чемпионате Англии сезона-2006/07 Роналду уже забил 16 голов, а его клуб лидирует в турнирной таблице, опережая "Челси" на три очка.

Главный тренер "МЮ" сэр Алекс Фергюсон, признанный PFA лучшим наставником чемпионата, отметил, что, по его мнению, в данное время Криштиану Роналду является лучшим футболистом мира.

Лента.ру