Украинка стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике

Украинка Ольга КОРОБКА стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, в выходные завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который проходил в Страсбурге (Франция).

О.КОРОБКА одержала победу в весовой категории более 75 кг, установив в рывке рекорд Европы - 133 кг.

Успешно выступила еще одна украинка Юлия ДОВГАЛЬ (категория более 75 кг), завоевав бронзовую награду чемпионата.