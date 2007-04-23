Украинка стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике
12:22, 23 апреля 2007Спорт
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Коробка установила рекорд
Украинка Ольга КОРОБКА стала чемпионкой Европы по тяжелой атлетике.
Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете Украины, в выходные завершился чемпионат Европы по тяжелой атлетике, который проходил в Страсбурге (Франция).
О.КОРОБКА одержала победу в весовой категории более 75 кг, установив в рывке рекорд Европы - 133 кг.
Успешно выступила еще одна украинка Юлия ДОВГАЛЬ (категория более 75 кг), завоевав бронзовую награду чемпионата.
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