Суркис считает, что Динамо провалило первый отрезок сезона

По окончанию матча «Динамо» - «Металлист» (1:1) президент столичного клуба Игорь Суркис подвел некоторые неутешительные итоги для своего клуба

"Трудно что-то говорить… Делать встряску? Пока рано, нужно дождаться межсезонья, отыграть оставшиеся матчи. Первый отрезок сезона получился для «Динамо» провальным. Теперь нужно сделать соответствующие выводы и смотреть только в будущее", - цитирует Суркиса пресс-служба киевлян.

"Если закончилась интрига за первое место, то пусть остается хоть за второе. Пока мы впереди. Зимой перестроимся, определимся, кто будет работать главным тренером, проведем селекцию. Думаю, дело не в том, какое место мы займем, а в качестве игры. Нам еще выступать в Лиге Европы, надеюсь, «Динамо» пройдет дальше. У нас обязательно будет еврокубковая весна, в которой мы должны показать хороший результат. А если хотим выступать в Лиге чемпионов, то нам, естественно, нужно усиливать игру и, прежде всего, состав. Кроме того, в команде огромное количество травмированных футболистов, плюс есть игроки, которые еще не адаптировались. Тот же Андре, Бертольо… Будем ждать, когда они заиграют", - резюмировал президент "Динамо".