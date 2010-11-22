Результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу
Динамо и Металлист разошлись миром
Сегодняшними матчами завершится 18-й тур Чемпионата Украины по футболу
Металлург Д - Таврия 2:1 (Соарес 30, Танаса 60 - Платон 85)
Ворскла - Оболонь 0:1 (Кутас 32)
Динамо - Металлист 1:1 (Гусев 31 - Девич 35 пен.)
Металург З - Карпаты 0:0
Днепр - Ильичевец 2:0 (Селезнев 34, 45+1)
Напомним, что ранее сыграли
Заря - Шахтер 1:3 (Джихани 68 - Виценец 20, Морено 45, Адриано 72 )
Кривбасс - Волынь 2:4 (Иващенко 22 пен., Максименко 71 - Скиба 2, Пищур 9 пен., 35, Бутко 84)
Севастополь - Арсенал 0:2 (Самодин 9, Шацких 45)
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Игры 19-го тура состоятся
26 ноябряИльичевец (17) - Кривбасс (17)
27 ноябряТаврия (22) - Ворскла (22)
Карпаты (29) - Заря (19)
Динамо (37) - Севастополь (14)
Металлист (35) - Металлург Д (22)
28 ноябряШахтер (49) - Арсенал (25)
Волынь (25) - Металлург З (10)
Оболонь (22) - Днепр (32)