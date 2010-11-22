Результаты 18-го тура чемпионата Украины по футболу

Динамо и Металлист разошлись миром

Сегодняшними матчами завершится 18-й тур Чемпионата Украины по футболу Металлург Д - Таврия 2:1 (Соарес 30, Танаса 60 - Платон 85) Ворскла - Оболонь 0:1 (Кутас 32) Динамо - Металлист 1:1 (Гусев 31 - Девич 35 пен.) Металург З - Карпаты 0:0 Днепр - Ильичевец 2:0 (Селезнев 34, 45+1) Напомним, что ранее сыграли Заря - Шахтер 1:3 (Джихани 68 - Виценец 20, Морено 45, Адриано 72 ) Кривбасс - Волынь 2:4 (Иващенко 22 пен., Максименко 71 - Скиба 2, Пищур 9 пен., 35, Бутко 84) Севастополь - Арсенал 0:2 (Самодин 9, Шацких 45) *** Игры 19-го тура состоятся 26 ноября Ильичевец (17) - Кривбасс (17) 27 ноября Таврия (22) - Ворскла (22) Карпаты (29) - Заря (19) Динамо (37) - Севастополь (14) Металлист (35) - Металлург Д (22) 28 ноября Шахтер (49) - Арсенал (25) Волынь (25) - Металлург З (10) Оболонь (22) - Днепр (32)

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