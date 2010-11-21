В Донецке состоится чемпионат мира

Донецк получил право принять юношеский чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года. Такое решение принял Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на своем заседании в Монако.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Украины, презентацию нашего государства на право проведения чемпионата проводили вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ, президент НОК, первый вице-президент ИААФ Сергей БУБКА, министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН, мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО и президент Федерации легкой атлетики Валерий БОРЗОВ.

«Посетив Украину в августе нынешнего года во время проведения Совета ИААФ в Киеве, я был приятно поражен гостеприимством вашей страны и уровнем, на котором вы можете принимать события подобного уровня», - сказал президент ИААФ Ламин ДИАК.

«Одним из главных факторов, которые повлияли на поддержку и выбор Донецка, как места проведения чемпионата, стало личное присутствие в зале заседаний Совета ИААФ такой высокой украинской делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ, от которого мы получили нерядовые правительственные гарантии, которые сыиграли непоследнюю роль во время принятия решения», - объяснил президент Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Он поздравил Украину с победой и выразил уверенность, что чемпионат в Донецке будет организован на наивысшем уровне, «тем более что Украина является великим легкоатлетическим государством».

В свою очередь Б.КОЛЕСНИКОВ поблагодарил за доверие. «Юношеский чемпионат мира по легкой атлетике для нашей страны - это нерядовой шанс показать свое истинное лицо не только футбольной Европе, но и всему спортивному миру», - сказал высокопоставленный чиновник.

«Я искренне надеюсь, что наша сегодняшняя победа – это лишь пролог для будущих соревнований, какие бы мы хотели принять в Украине. Уже сегодня мы обсуждаем возможность пригласить в Киев командный чемпионат Европы по легкой атлетике. На что мы рассчитываем? Конечно, на победу. Более того, я верю, что с годами Украина сможет принять не только зимние, но и летние Олимпийские игры", - прибавил Б.КОЛЕСНИКОВ.