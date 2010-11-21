В Донецке состоится чемпионат мира
Президент ИААФ поражен гостеприимством
Донецк получил право принять юношеский чемпионат мира по легкой атлетике 2013 года. Такое решение принял Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) на своем заседании в Монако.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального Олимпийского комитета Украины, презентацию нашего государства на право проведения чемпионата проводили вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ, президент НОК, первый вице-президент ИААФ Сергей БУБКА, министр по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН, мэр Донецка Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО и президент Федерации легкой атлетики Валерий БОРЗОВ.
«Посетив Украину в августе нынешнего года во время проведения Совета ИААФ в Киеве, я был приятно поражен гостеприимством вашей страны и уровнем, на котором вы можете принимать события подобного уровня», - сказал президент ИААФ Ламин ДИАК.
«Одним из главных факторов, которые повлияли на поддержку и выбор Донецка, как места проведения чемпионата, стало личное присутствие в зале заседаний Совета ИААФ такой высокой украинской делегации во главе с вице-премьер-министром Украины Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ, от которого мы получили нерядовые правительственные гарантии, которые сыиграли непоследнюю роль во время принятия решения», - объяснил президент Совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
Он поздравил Украину с победой и выразил уверенность, что чемпионат в Донецке будет организован на наивысшем уровне, «тем более что Украина является великим легкоатлетическим государством».
В свою очередь Б.КОЛЕСНИКОВ поблагодарил за доверие. «Юношеский чемпионат мира по легкой атлетике для нашей страны - это нерядовой шанс показать свое истинное лицо не только футбольной Европе, но и всему спортивному миру», - сказал высокопоставленный чиновник.
«Я искренне надеюсь, что наша сегодняшняя победа – это лишь пролог для будущих соревнований, какие бы мы хотели принять в Украине. Уже сегодня мы обсуждаем возможность пригласить в Киев командный чемпионат Европы по легкой атлетике. На что мы рассчитываем? Конечно, на победу. Более того, я верю, что с годами Украина сможет принять не только зимние, но и летние Олимпийские игры", - прибавил Б.КОЛЕСНИКОВ.