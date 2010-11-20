Результаты матчей 14-го тура английской Премьер-лиги

Состоялись сегодняшние игры 14-го тура английской Премьер-лиги

Бирмингем - Челси 1:0 (Бойер 18). Три проигрыша за четыре тура при одном забитом мяче, и вот уже явный лидер – отнюдь не явный. Только лучшая разница голов удержала Челси на первой строке. Растаяло и преимущество забитых мячей: в тройке лидеров у всех (!) по 28 взятий ворот, причем у Арсенала и МЮ пропущенных тоже поровну – по 15.

Арсенал - Тоттенхэм 2:3 (Насри 9, Шамах 27 - Бейл 50, дер Ваарт 67 пен., Кабул 85). Волевая победа Тоттенхэма – приутихшая гонка за лидерами возобновляется. Арсенал был лучше, непрерывно атаковал, но моменты не реализовал. Зато из нескольких контратак Тоттенхэма три стали голевыми.

МЮ - Уиган 2:0 (Эвра 45, Эрнандес 77). Две красные карточки подряд игрокам Уигана (59 и 62 минуты), конечно, помогли МЮ: его преимущество совсем не было очевидным. Но результат есть результат – команда без малого лидер таблицы.

Блэкпул - Вулверхэмптон 2:1 (Варни 3, Хейрвуд 44 - Дойл 86). Блэкпул не упустил шанс поживиться очками на аутсайдере. Четыре проигрыша подряд позволяют так говорить о “волках”.

Болтон - Ньюкасл 5:1 (Дейвис 18 пен. 90 пен., Чун Юн Ли 41, Элмандер 50, 72 - Керолл 52). Обе команды – кандидаты на выход вверх из плотной середины таблицы. Но у Ньюкасла вспышка успеха осталась на три тура позади, а Болтон еще в прошлом туре стал пятым, а вот и четвертое место совсем рядом.

Вест Бромвич - Сток Сити 0:3 (Этерингтон 55 пен., Уолтерс 85, 90). Настоящий лидер Лиги на сегодня – Сток Сити: 9 очков за три тура. Правда, бескомпромиссный Сток (всего одна ничья) выигрывает и проигрывает приступами: то выиграет три тура подряд, то проиграет четыре.

Ливерпуль - Вест Хэм 3:0 (Джонсон 17, Кёйт 27 пен., Родригес 37). Пускай и против Вест Хэма, но у Ливерпуля это первая победа с крупным счетом, первая игра с тремя забитыми мячами, и следующий матч с Тоттенхэмом становится тем интереснее.

***

Завтра тур продолжат

Блэкберн (15) - Астон Вилла (17)

Фулхэм (14) - Манчестер Сити (22)

... и завершат в понедельник Сандерленд (19) - Эвертон (15)