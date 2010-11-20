Шевченко пропустит игру с «Металлистом»

Завтра в Киеве в центральном матче 18-го тура чемпионата Украины сойдутся столичное «Динамо» и харьковский «Металлист». Как уже сообщалось, в этом поединке хозяева поля будут вынуждены обходиться без одного из своих ведущих защитников — Евгения Хачериди, который пропустит предстоящую игру из-за перебора желтых карточек.

Кроме того, уже точно известно, что в матче с «Металлистом» наставник «Динамо» Олег Лужный не сможет рассчитывать на капитана своей команды Андрея Шевченко, который по-прежнему испытывает проблемы со спиной. Не исключено, что не сыграет с харьковчанами и полузащитник киевлян Милош Нинкович: серб все никак не может полностью оправиться от ушиба затылка, который он получил еще в 13-м туре, в поединке с львовскими «Карпатами».

Добавим, что по-прежнему в лазарете «Динамо» находятся вратари Александр Шовковский, Станислав Богуш, а также нападающий Гильерме. В то же время полностью восстановились от травм и готовы выйти на поле защитники Андрей Несмачный, Горан Попов и полузащитник Жерсон Маграо.

Динамо Киев от Шурика