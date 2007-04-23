Итоги футбольного уик-энда в Европе

Вслед за Францией досрочно определился чемпион и в Италии. «Сиена» - «Интер» - 1:2, «Аталанта» - «Рома» - 2:1. После 33-х туров у «Интера» 84 очка, у «Ромы» - 68. Обострилась борьба за третье место. «Милан» - «Кальяри» - 3:1, «Лацио» - «Фиорентина» - 0:1. У «Лацио» 57 очков, у «Милана» - 56.

Во Франции главной интригой остается борьба за вторую строчку в таблице. «Ланс» - «Леман» - 2:0, «Ренн» - «Тулуза» - 3:2, «Сент-Этьенн» - «Бордо» - 0:2. «Ланс» - 53, «Бордо», «Тулуза» - по 52. «Лион» уже в ранге чемпиона сыграл вничью в гостях с «Осером» - 0:0 и набрал 71 очко.

В Германии клубы ведущей тройки одержали победы. «Шальке-04» - «Энерги» - 2:0, «Вердер» - «Алеманния» - 3:1, «Штутгарт» - «Бавария» - 2:0. После 30-ти туров: «Шальке-04» - 62 очка, «Вердер» - 60, «Штутгарт» - 58, «Бавария» - 53.

В Англии оба лидера сыграли вничью: «Манчестер Юнайтед» - «Миддлсбро» - 1:1, «Ньюкасл» - «Челси» - 0:0. После 34-х туров: «Манчестер Юнайтед» - 82, «Челси» - 79. «Ливерпуль» и «Арсенал» обеспечили себе места в четверке.

В Испании положение после 31-го тура уплотнилось до предела. «Вильярреал» - «Барселона» - 2:0, «Севилья» - «Атлетик» - 4:1, «Реал» - «Валенсия» - 2:1. «Барселона» - 59, «Севилья» - 58, «Реал» - 57.

Радио "Свобода"